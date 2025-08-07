8 августа - Всемирный день кошек

07.08.2025 | 17:06

Если у вас в доме живет кошка или кот (а может, и не один), сегодня подходящий день, чтобы устроить любимцу праздник. Ведь 8 августа отмечается Всемирный день кошек.

Кошки - самые популярные в мире домашние животные (собаки на втором месте). Они не только истребляют грызунов, но и способны лечить владельцев от некоторых заболеваний. А в России День кошек празднуется еще и 1 марта. Так что угостите питомца лакомством, купите ему новую когтеточку или игрушку и шепните в мохнатое ушко, как вы его любите. А он в свою очередь порадует вас благодарным мурлыканьем.

8 августа отмечается Международный день альпинизма - праздник людей, считающих, что «лучше гор могут быть только горы». Дата выбрана не случайно: в этот день в 1786 году швейцарские альпинисты Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма впервые в истории покорили самую высокую точку Европы - Монблан (4 810 метров над уровнем моря).

Праздник в этот день отмечают не только отважные покорители вершин, но и промышленные альпинисты, чьи услуги с каждым годом становятся все более востребованными. Их привлекают к работам на высотных зданиях и сооружениях: ремонту, мытью окон, ликвидации сосулек.

Кроме прочего, сегодня Международный день офтальмологии, который празднуется с 2004 года. Обычно к нему приурочены конференции врачей, награждение лучших специалистов, бесплатные консультации для пациентов.

В истории 8 августа увековечено несколькими знаменательными событиями. В 1588 году англичане разгромили знаменитую испанскую Непобедимую армаду, в 1899-м американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, в 1900-м был учрежден Кубок Дэвиса, а в 1924-м в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.

В этот день родились революционерка Вера Засулич, офтальмолог и глазной микрохирург Святослав Федоров, вторая женщина-космонавт в мире Светлана Савицкая, актер Виктор Авилов.

В народном календаре 8 августа Ермолаев день. «Ермолай - хлеб убирай!» - говорили на Руси: в это время шла активная жатва. Также начинался сбор ранних яблок, но их не ели, дожидаясь Яблочного Спаса, который отмечается 19-го числа.

Именины празднуют Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня следует отложить все дела и хорошо отдохнуть. Работа в этот день не принесет желаемых результатов.