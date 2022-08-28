29 августа прокатимся на мотоцикле

28.08.2022 | 08:28

29 августа самый подходящий день, чтобы прокатиться на мотоцикле и добрым словом вспомнить человека, который придумал такое средство передвижения.

137 лет назад, в 1885 году, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Поначалу он занимался созданием двигателем внутреннего сгорания, а когда работа была завершена и испытания пройдены, Даймлер задался вопросом, куда можно установить созданное.

В итоге мастер взял обычный велосипед и, удовлетворенный результатом, запатентовал новое средство передвижения как «керосиновую повозку для верховой езды Даймлера». Эта «повозка» очень напоминала современные мотоциклы и основывалась на тех же компоновочных принципах, которые остались незыблемыми до наших дней.

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был утвержден на Генеральной ассамблее ООН в декабре 2009 года, чтобы напомнить людям о пагубном воздействии на их жизнь и здоровье ядерного оружия и призвать их строить мир без него.

С середины прошлого века в мире провели почти две тысячи испытаний ЯО. Их последствия оказали разрушительное воздействие не только на здоровье людей, но и на природу, не говоря уже о том, что в ряде случаев ситуация выбивалась из-под контроля и имела трагический исход.

В истории 29 августа отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1912-м в Москве открылась панорама «Бородинская битва», в 1938-м в СССР было введено заочное высшее образование, в 1949-м в Советском Союзе состоялось испытание первой атомной бомбы, а в 1991-м в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

29 августа родились русский живописец и архитектор Павел Брюллов, бельгийский писатель и драматург, автор знаменитой «Синей птицы» Морис Метерлинк, шведская актриса Ингрид Бергман и американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон.

У православных христиан сегодня Спас Нерукотворный, который также называют Ореховым, так как к этому дню созревали орехи и начинался их сбор. Полное название праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Именинники сегодня Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь советует настроиться на позитив, и тогда события в жизни получат хорошее развитие. Сегодня нужно быть активным, рекомендуется полностью погрузиться в работу с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана.