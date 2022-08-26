27 августа посмотрим отечественное кино

26.08.2022 | 14:40

Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. Декрет Совнаркома о национализации кинодела в стране был подписан 27 августа 1919 года. В память об этом событии учредили День советского кино (позднее переименовали).

В России первый показ фильма состоялся 15 октября 1908 года. Картина длилась всего семь минут и называлась «Понизовая вольница». Ленту снял по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» режиссер Владимир Ромашков.

Кроме того, в этом году 27 августа отмечается Международный день бокса. Обычно его празднуют 22 июля, но в 2021 году состоялся перенос. Планируется, что на центральные площади городов в 203 странах - участниках AIBA выйдут спортсмены, чтобы поставить рекорд Гиннесса. Он заключается в одновременной тренировке 75 тысяч боксеров.

Также 27 августа - день дальнобойщика в России. Свой профессиональный праздник, не имеющий статуса официального, водители грузовых автомобилей, которые обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания, изделий легкой и тяжелой промышленности и многого другого, отмечают в последнюю субботу последнего месяца лета.

В те же выходные августа отмечается один из самых необычных природоохранных праздников - Ночь летучих мышей. Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, которых многие боятся, считая вампирами.

27 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1940 году в Америке продемонстрировали первую систему цветного телевидения, в 1955-м в Великобритании увидел свет первый выпуск Книги рекордов Гиннесса, в 1966-м англичанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное путешествие на яхте «Джипси Мот IV», а в 2000-м на Останкинской телебашне в Москве вспыхнул сильный пожар, который унес жизнь трех человек.

В народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. В этот день следили за тем, каким будет ветер: тихий сулил солнечную осень, порывистый - дождливую.

После Михея завершается Успенский пост и начинается время свадеб.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен и Федор.

27 августа родились американский писатель Теодор Драйзер, соучредитель компании «Роллс-Ройс» Чарльз Роллс, военный и политический деятель Петр Врангель, актеры театра и кино Фаина Раневская и Богдан Ступка, советский режиссер, народная артистка СССР Наталия Сац и 36-й президент США Линдон Джонсон.

Новолуние. Лунный календарь рекомендует сегодня вести себя доброжелательно по отношению к другим. Скорее всего, придется потрудиться, чтобы поднять свою работоспособность, потому что энергетика суток сделает вас пассивным. День хорош для отдыха.