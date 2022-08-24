25 августа вспомним о девочке, растопившей лед холодной войны

24.08.2022 | 14:23

Сегодня, 25 августа в России нет официальных праздников. Но это не повод унывать, тем более когда миллионы людей отмечают День примирительного поцелуя. Конечно, из-за ситуации с коронавирусом по всей планете праздновать его довольно опасно. Однако проблему можно решить, отправив поцелуй в виде смайлика в сообщении.

В истории 25 августа знаменательно несколькими событиями. В 1930 году экспедиция полярников на ледоколе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.

Первая советская высокоширотная экспедиция под руководством О. Шмидта и В. Визе вышла из Архангельска 15 июля 1930 года. Ученые исследовали северную часть Карского моря. Они открыли острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли).

На острове Домашнем участники экспедиции соорудили новую полярную станцию, и два года четверо зимовщиков во главе с Г. Ушаковым занимались там исследованиями Северной Земли.

25 августа 1985 года в авиакатастрофе погибла американская школьница Саманта Смит. Эта девочка стала послом мира между США и СССР, и ей удалось положить конец холодной войне между двумя странами.

История Саманты - яркий пример того, как один маленький человек может своим поступком изменить ход мировой истории.

Осенью 1982 года юная американка отправила советскому лидеру Юрию Андропову письмо. В нем были такие строки: «Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать».

Сначала ответа на послание не было, и тогда Саманта Смит обратилась к послу СССР в Вашингтоне Добрынину с вопросом, напишет ли ей Андропов. Через месяц директор школы сказал, что дома ее ждет письмо от правителя СССР.

Юрий Андропов написал, что СССР не собирается воевать, его жители хотят только мира, и предложил школьнице самостоятельно убедиться в этом, приехав в Советский Союз летом.

В июне 1983 года девочка с родителями посетила Москву, Ленинград и лагерь «Артек» в Крыму. Ее фотографии в пионерской форме обошли все мировые агентства. Визит маленькой американки разорвал железный занавес.

В 1985 году Саманта вновь оказалась героиней новостей всех мировых агентств: они с отцом возвращались домой в США из Англии, где записывалось шоу. В Америке они пересели на местную авиалинию, и в ночь с 24 на 25 августа, когда самолет находился в воздухе, разразился ливень. Воздушное судно потеряло управление, Саманта и ее папа погибли.

В народном календаре 25 августа день Фоти Поветенного. На Руси в этот день по утренней погоде определяли будущее: иней обещал хороший урожай озимых на следующий год, а дождь - короткое бабье лето. По теплой и ясной погоде крестьяне судили, что в лесах будет много белых грибов.

Именины 25 августа отмечают Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор и Яков.

25 августа родились первый русский царь Иван Грозный, американский частный детектив Алан Пинкертон, английский и американский киноактер, продюсер, лауреат премии «Оскар» Шон Коннери, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР Георгий Данелия, немецкая топ-модель и актриса Клаудия Шиффер.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести день на позитиве, радуясь окружающему миру. Развлеките себя поездкой, прогулкой либо просмотром фильма в семейном кругу.