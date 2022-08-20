Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 авг 2022|00:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |

Не забудь!

21 августа поздравим авиаторов и офицеров

Печать
Telegram

Сегодня, 21 августа, в третье воскресенье месяца, поздравления принимают все, кто связан с воздушным океаном, - пилоты, бортпроводницы, механики, работники аэропортов. Потому что в этот день отмечается День Воздушного флота России, который прежде назывался Днем авиации.

Для современных людей самолет уже давно не роскошь, а средство передвижения: этим видом транспорта перемещаются и внутри страны, и по всему миру. Кроме того, авиация доставляет жителям труднодоступных районов продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Пожелаем всем, кто связан с российской авиацией, никогда не попадать в ситуацию, когда «машина летит на честном слове и на одном крыле»!

Если у вас есть знакомые военнослужащие в офицерском звании, то сегодня не забудьте поздравить их с праздником - Днем офицера России. Пока еще он не имеет официального статуса, однако отмечается уже несколько лет в канун празднования Дня Государственного флага РФ. И вполне возможно, что усилиями ветеранских, молодежных, патриотических сил День офицера России будет закреплен в календаре памятных и праздничных дат.

21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В этот день проводятся фотовыставки, тематические мероприятия, транслируются документальные фильмы о жертвах терактов.

В истории 21 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1911 году работник Лувра похитил картину Леонардо да Винчи «Джоконда», планируя вернуть на родину национальное достояние. В 1957 году был осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она успешно прошла установленный маршрут, а ее головная часть, имитирующая ядерную боеголовку, достигла цели на полуострове Камчатка. А 21 августа 1991 года в Москве потерпел поражение путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), пытавшегося отстранить президента СССР Михаила Горбачева от власти.

21 августа родились русский писатель Леонид Андреев, советская и латвийская актриса Вия Артмане, Маршал и Герой Советского Союза Сергей Бирюзов, советский и российский поэт-песенник Юрий Энтин, российский боксер и политик Николай Валуев.

В народном календаре 21 августа - Мирон Ветрогон. В этот день наши предки наблюдали за силой ветра и судили о том, какой будет осень. Если дул спокойный ветер, то осень ждали солнечную. Буря же на Мирона предвещала ненастный сентябрь.

Именины сегодня отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня закладывать фундамент для новых больших дел и глобальных проектов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте