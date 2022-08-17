18 августа в России отмечают День географа

17.08.2022 | 14:43

Сегодня, 18 августа, в России отмечается День географа. Праздник этот появился совсем недавно - в 2019 году. Инициативу в его учреждении проявило Русское географическое общество, поддержал ее Президент РФ Владимир Путин.

Праздник вошел в перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии и признание заслуг российских географов. В этот день вспоминают таких выдающихся ученых и путешественников, как И. Ф. Крузенштерн, П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. И. Даль, Ф. П. Врангель, М. Н. Муравьев, Н. М. Пржевальский, и многих других.

Его отмечают не только ученые-географы, но и все, чья деятельность связана с этой наукой: учителя и преподаватели вузов, работники министерств и ведомств, исследователи.

18 августа произошло несколько знаменательных исторических событий. В этот день в 1572 году в Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха Наваррского, в 1782-м в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I («Медный всадник»), в 1958-м Владимир Набоков опубликовал в США роман «Лолита», а в 1966-м были сделаны и переданы на Землю фотографии поверхности Луны.

18 августа родились английский математик Брук Тейлор, советский композитор, пианист, вокалист Владимир Мигуля и французская актриса Кароль Буке.

В народном календаре 18 августа - Евстигней Житник. На Евстигнея было принято заклинать жнивье, чтобы на нем не поселилась нечистая сила. Для этого рано утром в поле на землю выливали конопляное масло со словами «мать сыра земля, уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела!».

Во время жатвы крестьяне искали стебель с несколькими колосьями. Самой удачной считалась находка «житной матки» (12 колосьев на одном стебле). «Матку» хранили до следующей весны и бросали зерна с нее в землю первыми.

В Евстигнеев день также было принято есть сырой лук с хлебом, солью и квасом, чтобы у тела было здоровье, а у лица - свежий вид.

По этому дню наши предки судили о погоде в ближайшее время. На закате выходили в поле и кричали изо всех сил: при далеком эхе ждали солнца, при близком - дождя.

Именины сегодня отмечают Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария и Нонна.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день активному отдыху и созидательному творчеству. А еще - если вы давно хотели сменить работу, сегодня самое время это сделать.