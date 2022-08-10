11 августа испечем ягодный пирог и угостим друзей

10.08.2022 | 14:37

Сегодня, 11 августа, самое время испечь пирог с калиной: в народном календаре этот день называется Калинник.

Предки почитали дерево как символ чистой и непорочной красоты. Так как ягоды калины горькие, их вкус символизировал судьбу девушки, выданной замуж за нелюбимого. Из плодов калины готовили разные напитки и даже мармелад, смешивая с яблочным пюре, а пироги с ней называли калинниками.

Впрочем, если под рукой нет зрелой калины или не нравится ее горьковатый вкус, подойдет любая другая ягода, благо лето этого года богато на урожай. Такой пирог станет прекрасным десертом к вечернему чаю.

Православные христиане 11 августа отмечают рождество святителя Николая Чудотворца, почитаемого многими народами. При жизни он совершил множество чудес: не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. В России Николай Чудотворец считался еще и небесным покровителем царской власти.

В Японии сегодня День гор. Хоть они и не могут бороться за звание самых высоких в мире, но население страны посвятило им отдельный праздник. Японцы не мыслят своей жизни без великолепного вида на живописные вершины.

11 августа вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой, в 1920-м был основан музей-усадьба «Абрамцево», в 1959-м в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево.

Еще одно событие произошло в этот день в 1973 году: в СССР начался показ легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны».

Именины 11 августа отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман и Серафима.

Также в этот день родились советский экстрасенс Анатолий Кашпировский, американский предприниматель и соучредитель фирмы Apple Стивен Возняк, русский механик-изобретатель Иван Кулибин и болгарская ясновидящая Ванга.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует настроиться сегодня на позитив, чтобы запланированные на ближайшее время дела удачно завершились. Активность в этот день приветствуется, на работе нелишним будет проявить боевые качества. А вот выяснять отношения сегодня не рекомендуется.