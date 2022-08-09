10 августа вспомним о преимуществах топлива из рапса

09.08.2022 | 14:27

10 августа отмечается праздник экологически чистого топлива - Международный день биодизеля. Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1893 году в Аугсбурге запустили двигатель, работавший на топливе, основой которому послужило арахисовое масло. Изобретателем был Рудольф Дизель.

Чтобы напомнить людям о преимуществах биодизеля, учредили этот неофициальный праздник. В России пока нет программы развития производства такого вида топлива. Планы по строительству соответствующих заводов только разрабатываются.

Биодизельное топливо получают путем химической обработки растительных или животных жиров. Для его производства используют рапс, кокосовое или пальмовое масло, рыбий жир. Перспективным источником сырья ученые считают морские водоросли.

При использовании экологически чистого топлива выделяется меньше углекислого газа, снижается и количество копоти. При попадании в почву или воду оно не причиняет вреда растениям и животным и быстро распадается.

10 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар, в 1675-м был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории, в 1792-м в Париже вспыхнуло народное восстание, а в 1793-м Лувр впервые открылся для публики в качестве национального художественного музея.

В народном календаре сегодня Прохоры-Пармены. Считалось, что в этот день нельзя вести переговоры и торговые операции. Лавочники закрывали магазины и устраивали праздничные трапезы.

Зато на Прохора и Пармена чествовали кузнецов. Их профессия почиталась в каждом селе, в каждой деревне.

Именинники 10 августа - Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан.

В этот день родились швейцарский бизнесмен Генри Нестле (основатель одноименной компании), композитор Александр Глазунов, 31-й президент США Герберт Гувер, создатель настольной игры «Монополия» Чарльз Дэрроу, писатель Михаил Зощенко, русские киноактеры Олег Стриженов и Андрей Краско.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день подходит для решения финансовых вопросов. А если вы давно хотели постричься, то настало лучшее время.