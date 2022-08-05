6 августа - День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

05.08.2022 | 14:55

6 августа в России с профессиональным праздником можно поздравить представителей железнодорожных войск. Указ о его учреждении был издан в 1996 году, хотя сами войска существуют уже 170 лет.

6 августа 1851 года вышло положение императора Николая I о создании при управлении Петербурго-Московской железной дороги 14 отдельных военно-рабочих рот, 2 кондукторских рот и 1 телеграфической. Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции.

Сегодня железнодорожные войска Вооруженных Сил Российской Федерации - это специальные подразделения, которые отвечают за железные дороги, используемые для воинских перевозок. Кроме того, они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.

6 августа также является Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В 1945 году в этот день американцы осуществили атомную бомбардировку японского города. В результате были убиты и пропали без вести около 150 тысяч человек. До сих пор последствия взрыва продолжают сказываться на людях.

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом еще большей мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки.

6 августа в Хиросиме проходит минута молчания в память о сотнях тысяч жертв этих страшных событий, а японские дети делают из бумаги журавликов в знак надежды на будущее без атомного оружия. К мемориалу в центре города несут цветы и венки.

6 августа в память о трагедии в Хиросиме организация «Врачи мира - за предотвращение ядерной угрозы» предложила отмечать Международный день «Врачи мира - за мир». Сегодня движение объединяет свыше 200 тысяч медиков.

В историю этот день вошел еще несколькими знаменательными событиями. 6 августа 1806 года официально прекратила свое существование Священная Римская империя, в 1889-м прошел последний бой боксеров без перчаток, в 1961-м советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, а в 1991-м появился первый интернет-сервер.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб. В этот день крестьяне отказывались от полевых работ, опасаясь гроз и пожаров.

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Ил(л)арион, Кристина, Николай и Роман.

6 августа родились русский предприниматель и меценат Павел Демидов, британский ученый и первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг и американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения М. Найт Шьямалан.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня можно найти выход из трудной ситуации, нужно лишь довериться интуиции. Также ждите приятных новостей от знакомых.