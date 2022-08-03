4 августа - день рождения шампанского

03.08.2022 | 14:40

В четверг, 4 августа, неофициально отмечается день одиноких работающих женщин. В современном мире представительницы слабого пола способны доказать, что вовсе они не слабые и могут строить карьеру наравне с мужчинами, а то и достигать даже большего успеха.

Праздник был учрежден в 2006 году, чтобы обратить внимание мира на право каждой женщины самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

Сегодня также отмечается день рождения шампанского. Игристый напиток был изобретен монахом Пьером Периньоном в 1668 году.

Пьер Периньон служил экономом при аббатстве Отвильер в провинции Шампань. Он следил за продуктовыми запасами, занимался инвентаризацией погребов, а на досуге экспериментировал с винами и настойками.

Впервые монахи попробовали шипучий напиток от брата Пьера 4 августа 1668 года. Его легкий терпкий вкус так им полюбился, что они рассказали о нем всей округе. Так появилось знаменитое игристое вино, а фамилия скромного эконома стала торговой маркой шампанского премиум-класса.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий: в 1662 году в Москве начался Медный бунт - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег, в 1774-м Михаил Кутузов в бою с турками получил тяжелое ранение и потерял глаз. В 1777 году в Лондоне был открыт первый в мире цирк, а в 1914-м в этот день началась Первая мировая война.

Православные христиане знают 4 августа как день памяти равноапостольной Марии Магдалины, а в народном календаре сегодня Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами, которые хозяйки заготавливали на зиму.

4 августа родились английский поэт и драматург Перси Биши Шелли, джазовый музыкант Луи Армстронг, писатель Кнут Гамсун и 44-й президент США Барак Обама.

Именины сегодня отмечают Алексей, Корнилий, Мария и Михаил.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил день, когда все незавершенные дела дают о себе знать. Однако не стоит перегружаться на работе, ни к чему хорошему это не приведет. Вдумчиво оцените обстановку и действуйте.