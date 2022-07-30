31 июля - День Военно-Морского Флота

30.07.2022 | 13:09

Сегодня, 25 июля, в последнее воскресенье месяца в России отмечается один из любимых праздников - День Военно-Морского Флота. Он знаменателен не только для военных моряков, но и для всех тех, кто охраняет морские рубежи страны, для работников учреждений и предприятий, связанных с флотом и кораблями, а также для ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

31 июля отмечается Всемирный день паркового рейнджера, учрежденный в 2007 году. Парковый рейнджер - это специалист по защите и сохранению природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией. В этот день поздравляют государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.

31 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1026 году в Вышгороде был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. В 1605-м в Кремле венчался на царство под именем Димитрия Ивановича Григорий Отрепьев, более известный в истории как Лжедмитрий I. В 1956 году в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне «Лужники»). А в 1994-м Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом (6 м 14 см), никем не превзойденный до сих пор. За это достижение спортсмен получил в подарок красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

31 июля родились клоун Олег Попов, народная артистка СССР Вера Марецкая, певица и актриса Эдита Пьеха, телеведущий Леонид Якубович и комик Луи де Фюнес.

В народном календаре 31 июля - Омельянов день. В южных районах к этому времени заканчивалась жатва и хозяйки начинали заниматься заготовкой варений и солений на зиму.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предупреждает о возможных перепадах настроения и конфликтах.