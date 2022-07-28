29 июля - Международный день тигра

28.07.2022 | 15:15

29 июля во всем мире вспоминают о судьбе гигантских полосатых кошек. Международный день тигра отмечают с 2010 года, он учрежден участниками саммита, состоявшегося в Санкт-Петербурге. Праздник призван обратить внимание человечества на проблему сохранения тигров.

Каждый помнит образ коварного и сильного Шерхана из мультфильма про Маугли. В реальной жизни тигры уже не правят джунглями и лесами. По данным экологов, в мире сегодня насчитывается не более пяти тысяч особей.

В России обитает свыше 95% популяции самого крупного вида тигра - амурского. День тигра на Дальнем Востоке отмечается отдельно, в сентябре.

Сегодня свой праздник отмечают профессионалы, обеспечивающие работу компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Последняя пятница июля - это День системного администратора.

В этот день чествуют тружеников, от которых напрямую зависит успешная работа предприятий и организаций. Так что сегодня поздравьте сисадмина, благодаря которому вы можете работать за компьютером, ни о чем не беспокоясь.

29 июля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1836 году на площади Звезды (ныне Шарля де Голля) в Париже была торжественно открыта Триумфальная арка, в 1963-м состоялся первый полет самолета Ту-134, в 1981-м наследник британского престола принц Чарльз и леди Диана Спенсер стали супругами.

Также 29 июля была создана элитная группа «Альфа». В 1974 году руководитель КГБ Юрий Андропов подписал приказ об организации подразделения, предназначенного для борьбы с терроризмом и особо опасными проявлениями экстремизма.

29 июля в народном календаре - Финогеев день. У него имелись свои приметы. Так, поникшая ботва у моркови предвещала дождь, а туман - появление грибов.

Именины сегодня празднуют Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков.

29 июля родились русский живописец-маринист Иван Айвазовский, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, народный артист СССР Павел Кадочников, греческий композитор Микис Теодоракис, советский и российский композитор, певец и продюсер Игорь Крутой.

Луна находится в фазе новолуния. Лунный календарь предупреждает: сегодняшний день не подходит для активного общения, лучше ограничить контакты.