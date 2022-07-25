26 июля - День дяди и тети

25.07.2022 | 16:27

26 июля во многих странах отмечается День дяди и тети. Как правило, отношения между братом отца или матери, их сестрой и племянником, племянницей нельзя назвать такими же близкими, как между детьми и родителями, внуками и бабушками, дедушками. Но в некоторых случаях с тетей или дядей проще разговаривать на сокровенные темы, они становятся больше друзьями, чем членами семейства.

Так что сегодня отличный день, чтобы поздравить родственников или навестить их, провести с ними время.

26 июля в России неофициально отмечают свой праздник люди, влюбленные в полеты под куполом парашюта. Они готовы каждый день совершать прыжок в бездну, чтобы почувствовать ее притяжение.

Дата для Дня парашютиста выбрана неслучайно: 26 июля 1930 года группа советских летчиков впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. После этого в СССР началось массовое развитие парашютного спорта.

Сегодня поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эсперанто («Надеющийся») - это псевдоним, под которым изобретатель языковой системы Людвиг Заменгоф опубликовал в июле 1887 года свою первую работу. А сегодня на эсперанто говорят два миллиона человек.

В истории 26 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1730 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Царь-колокола, в 1803-м из Кронштадта вышли в кругосветное путешествие парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1908-м в США было создано Федеральное бюро расследований, в 1953-м на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро, а в 1971-м на экраны вышел советский фильм «Офицеры».

Сегодня в народном календаре день архангела Гавриила. Считается, что именно он постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Сухая погода в этот день обещала ясную осень, а сильные дожди грозили гибелью урожая.

26 июля родились британский писатель и драматург Бернард Шоу, президент Чили Сальвадор Альенде, американский кинорежиссер и продюсер Стэнли Кубрик, швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг, английский писатель Олдос Хаксли и американская актриса Сандра Буллок.

Именины сегодня празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня такой день, в который, если не быть занятым бытовыми вопросами и рутиной, можно ощутить на себе прозрение или озарение. Это значит, что вы наконец-то сможете решить вопрос, долгое время не дававший покоя.