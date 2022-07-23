24 июля посвятим день красоте и здоровью

23.07.2022 | 14:05

Сегодня, 24 июля, самый подходящий день для того, чтобы вдоволь выспаться, а затем заняться здоровьем и внешностью. Можно посетить парикмахерскую или спа-салон, обновить гардероб, сходить в сауну или бассейн - словом, совершить действия, которые будут наиболее уместны в Международный день заботы о себе.

А еще будет нелишним украсить жилище любимыми цветами. Конечно, у каждого свой вкус, а разным случаям соответствуют разные растения. Роскошные бордовые розы ассоциируются с юбилеем, веселые ромашки - с нежной влюбленностью, строгие гвоздики - с поздравлением мужчин, яркие гладиолусы - с первоклашками, впервые переступившими школьный порог…

А вот сочетать разные цветы между собой, украшать их и делать «говорящие» букеты - настоящее искусство. И сегодня те, кто занимается им на профессиональном уровне, принимают поздравления: в России отмечается день флориста. Он пока не имеет официального статуса, но празднуется уже тринадцатый год - 24 июля 2009-го были утверждены характеристики квалификации профессии и должности «флорист».

Кроме того, в России сегодня отмечается День кадастрового инженера. Представитель данной профессии имеет навыки нескольких специалистов: геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста, а самое главное - вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации.

В истории 24 июля произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1790-м впервые было документально зафиксировано падение метеорита на Землю, в 1938-м на рынке появилась первая марка растворимого кофе, в 1956-м в 125 километрах от Москвы был основан город физиков Дубна, а Обнинску, первому наукограду России, присвоили статус города.

24 июля родились национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, французский писатель Александр Дюма (отец), русский писатель, философ Николай Чернышевский, народный артист СССР Николай Гриценко, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко и американский режиссер Гас Ван Сент.

В народном календаре день имеет два названия - Стожары и Ольга Страдница. Первое он получил за то, что яркое сияние одноименного скопления звезд в созвездии Тельца сулило богатый урожай. Второе дано по имени святой Ольги, почитаемой на Руси, и приходится на самый разгар страды.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Лев, Ольга и Елена.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день пассивному отдыху и не начинать новых крупных дел.