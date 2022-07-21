22 июля поработаем мозгами

21.07.2022 | 14:50

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии. Ежегодно в этот день проводятся различные мероприятия, на которых ведущие специалисты-неврологи, невропатологи и нейрохирурги обмениваются опытом и обсуждают новые методы лечения заболеваний мозга.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1099 году властителем Святой земли был избран Готфрид Бульонский, в 1795-м в московском имении графа Шереметева «Останкино» открылся дворец-театр, а в 1894-м в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

В народном календаре сегодня Панкратий и Кирилл. На Руси было принято всей семьей пробовать огурцы. Ранним утром хозяйка срывала зеленец и закапывала в тайном месте - на будущий урожай. Кстати, предки употребляли огурцы не только сырыми, но и жареными, как кабачки, и тушеными, и вареными.

22 июля родились русский царь Михаил Федорович Романов, австрийский биолог - основоположник генетики Грегор Мендель, советский авиаконструктор Павел Сухой, французская певица Мирей Матье, целительница Джуна Давиташвили, народный артист России Олег Газманов, российский актер, сценарист, режиссер, телеведущий Иван Охлобыстин.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня всюду царит нервозность, возможны провокации и ссоры. Постарайтесь сохранять душевное равновесие.