Не забудь!

20 июля побалуем себя тортом

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20 июля люди, которые тщательно заботятся о том, чтобы не набрать лишний вес, и подсчитывают калории даже в зубной пасте, могут позволить себе расслабиться по полной программе и съесть кусок сладкого, пышного, пропитанного сиропом кондитерского лакомства. Потому что сегодня отмечается Международный день торта.

Впервые в мировом масштабе День торта отметили 20 июля 2011 года. Его учредило «Королевство любви» - международный некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы. Праздник должен напомнить людям о важности сохранения мира и дружбы на планете.

А еще сегодня каждый из нас может посоветовать кому-нибудь «лошадью ходи, лошадью!» - и дать понять, что кое-что понимает в сложной игре. Ведь 20 июля во всем мире отмечается День шахмат. Праздник появился в 1996 году по инициативе Международной федерации шахматного спорта (ФИДЕ).

Название игры происходит из персидского языка: «шах мат» - «властитель умер».

20 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1917-м была зарегистрирована торговая марка BMW, в 1924-м основана Международная шахматная федерация, а в 1969-м американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.

А еще 20 июля - Национальный день хот-дога в США.

В народном календаре сегодня Авдотья Сеногнойка. Сеногнойкой ее стали называть за частые дожди, которые мешали заготовке сена. Считалось, что начавшиеся в этот день осадки продлятся несколько недель. Люди опасались, что от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

На Авдотью также начиналась жатва. Традиционно в поле шли с песнями, а серпы несли в полотенцах. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем и относили в церковь освятить.

В этот день родились итальянский поэт Франческо Петрарка, кинорежиссер Алексей Герман, артисты Владимир Володин, Людмила Чурсина, сценарист и кинорежиссер Татьяна Лиознова, композитор Давид Тухманов и первая в СССР женщина, ставшая летчиком-испытателем I класса, Марина Попович.

Именины в этот день отмечают Герман, Евдокия, Лукьян, Павел и Сергей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день активному отдыху и созидательному творчеству.

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