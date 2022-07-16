17 июля поздравим металлургов и этнографов

16.07.2022 | 14:26

Сегодня, 17 июля, в третье воскресенье месяца, в России отмечается День металлурга - профессиональный праздник, который был учрежден в 1957 году, чтобы отдать должное вкладу металлургии в восстановление экономики государства после Великой Отечественной войны.

Его отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной либо цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим праздник считают и горняки, которые добывают руду - необходимый компонент для производства металла.

А еще сегодня неофициальный праздник у русских этнографов. Он отмечается в честь дня рождения великого антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Кроме того, 17 июля - Всемирный день эмоджи, или смайликов, как привыкли их называть россияне. Его отмечают с 2014 года. У этого события даже есть свой сайт, где всех желающих приглашают присоединиться к торжеству.

17 июля произошло несколько важных исторических событий. В 1918 году в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Спустя 80 лет, в 1998-м, в этот же день их останки были перезахоронены. В 1942 году начался первый этап Сталинградской битвы. А в 1955-м в США открылся первый Диснейленд.

В народном календаре 17 июля - Андрей Налива. Православные христиане в этот день вспоминают иконописца Андрея Рублева. К этому времени на Руси в полях наливались озимые культуры. Предки в Андреев день смотрели на листья деревьев: если среди них появлялись желтые, ждали ранней осени.

Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор и Федот.

17 июля родились этнограф, биолог и путешественник Николай Миклухо-Маклай, прозаик и драматург Борис Лавренев, актер и продюсер Дональд Сазерленд, композитор, народный артист России Алексей Рыбников и федеральный канцлер Германии в 2005-2021 гг. Ангела Меркель.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: день требует рассудительности, здравомыслия и осмотрительности.