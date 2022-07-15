16 июля - Международный день змеи

15.07.2022 | 20:56

Сегодня, 16 июля, в России нет крупных праздников. Но любители экзотики могут отметить Международный день змеи. На Востоке змея - символ мудрости. А еще чешуйчатые регулируют численность грызунов. Цель праздника - рассказать человеку как можно больше о змее, чтобы он мог правильно вести себя при встрече с ней.

В Перу нынче проводят фестиваль в честь чтимой святой девы Кармен де Чинчи, которая считается покровительницей метисов. В Перу, как и в других странах Латинской Америки, многие девочки носят имя Кармен.

В истории 16 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1054 году случился раскол христианской церкви, в 1748-м Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон сохранения материи, а в 1945-м на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля родились киноактриса Барбара Стэнвик, полярный исследователь Руаль Амундсен, писатель-фантаст Роберт Шекли, певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В народном календаре 16 июля поминают верных христиан Мокия и Марка, которых казнили, пытаясь заставить поклоняться идолам. В этот день в деревнях на Руси люди торопились скосить сено до начала сезона дождей. При этом смотрели, как ведут себя насекомые: если они вьются кругами - быть хорошей погоде на неделю.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил и Филипп.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что этот мощный день придаст человеку сил для свершения больших дел. Сегодня будет приятно разговаривать с людьми. Противопоказано грубо шутить и обижать окружающих.