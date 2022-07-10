11 июля - Всемирный день шоколада

10.07.2022 | 08:13

В понедельник, 11 июля, отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный ООН в 1990 году.

11 июля 1987-го на Земле проживало около 5 млрд людей, а 20 лет спустя, 11 июля 2007-го, - уже больше 6,7 млрд. По прогнозам, в 2050 году численность населения планеты составит не менее 9,5 млрд.

11 июля свой праздник могут отметить и любители сладкого: сегодня Всемирный день шоколада, который придумали французы в 1995 году. Считается, что лакомство, которое сейчас продается в любом киоске, изобрели ацтеки, а через конкистадоров-испанцев оно попало в Европу и стало достоянием аристократов.

Специалисты утверждают, что шоколад - верное средство успокоить нервы. Но злоупотреблять им не стоит: это очень калорийный продукт.

А знаете ли вы, что в России был открыт первый в мире памятник шоколаду? Это произошло 1 июля 2009 года в г. Покрове Владимирской области.

Если у вас есть знакомый светооператор, подарите шоколадку ему, потому что 11 июля художники по свету отмечают свой профессиональный праздник. Без них не обходится ни одно торжество, ни один спектакль или концерт, ни одно шоу или цирковое представление. Они незаменимы и в сельских домах культуры, и на международных сценах.

11 июля знаменательно тем, что в этот день в 1700 году в Берлине была основана Германская академия наук, в 1897-м предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата, а в 1998-м в Москве торжественно открылись Всемирные юношеские игры.

В народном календаре сегодня Крапивное заговенье. После этого дня крапива теряет целебные свойства, считали наши предки, поэтому торопились употребить ее в пищу. Жгучую траву добавляли в салаты, супы, солили и квасили, с ней пекли пирожки.

Именинники 10 июля - Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел и Сергей.

В этот день родились итальянский модельер Джорджо Армани, народная артистка России Елена Камбурова и многократный чемпион мира, Европы и СССР хоккеист Вячеслав Анисин.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня будет легко заниматься благотворительностью, делать пожертвования, проявлять сострадание. В этот день не следует жаловаться, плакать, жалеть себя, потому что есть вероятность остаться в таком состоянии надолго. Плохой знак сегодня - разбить посуду или пролить жидкость. Считается, что это знак одиночества или страдания.