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26 июня сварим рассыпчатую гречневую кашу

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Сегодня, 26 июня, во всем мире отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, введенный постановлением Генеральной ассамблеи ООН в 1987 году. Эта инициатива стала знаком решимости сделать все возможное для создания общества, свободного от наркотиков.

26 июня в самом крупном в мире государстве, занимающем один остров, отмечается национальный праздник - День независимости Республики Мадагаскар. В 1960 году была провозглашена независимость Малагасийской республики, и в честь этого события 26 июня стало праздничным днем.

Большинству пензенцев Мадагаскар известен по одноименному мультфильму. Между тем этот остров знаменит в первую очередь уникальными флорой и фауной: 90% здешних растений и животных не встречаются больше нигде на планете.

Символ Мадагаскара - лемур. Здесь обитает множество видов этих низших приматов. Один из самых крупных, индри, весит около 10 кг, а ночные, с огромными глазами, - крошки величиной меньше ладони. Название столицы Республики Мадагаскар довольно сложно запомнить и произнести: Антананариву (ударение на И).

В истории 26 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1870 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», в 1940-м в СССР были внедрены в практику семидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день, в 1945-м в Советском Союзе ввели воинское звание генералиссимуса, в 1954-м в Обнинске заработала первая в мире АЭС, а в 2002-м состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел».

26 июня родились шотландский ученый-физик Уильям Кельвин, русский и советский ученый-лингвист академик Сергей Обнорский, Герой Советского Союза летчик-космонавт Павел Беляев, советский и российский кинорежиссер Владимир Мотыль и политический деятель Геннадий Зюганов.

В народном календаре сегодня Акулина Гречишница. На Акулину крестьяне сеяли гречиху, но не обязательно именно в этот день, а, в зависимости от погоды, неделей раньше или позже. Также на Акулину варили гречневую кашу и угощали ею тех, кого сегодня принято называть малоимущими и многодетными.

Этот день также в народе называли «Акулина - задери хвосты» из-за большого количества комаров, оводов и слепней, тревоживших домашних животных на пастбище. От кровососов лошади и коровы отмахиваются хвостами, отсюда и название.

Именины 26 июня отмечают Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея и Савва.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня обостряется интуиция и можно ждать всяких неожиданных открытий.

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Источник — фото pixabay.com
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