23 апреля - Всемирный день книг

22.04.2022 | 14:47

Если в субботу, 23 апреля, у вас найдется время, возьмите в руки книгу и попытайтесь «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира», желательно на английском языке: а вдруг получится? Или, возможно, стоит обратиться к «Дон Кихоту» Мигеля Сервантеса. Ведь сегодня отмечается День английского языка, День испанского языка и Всемирный день книг и авторского права.

Всемирный день книг, а также День английского языка имеют отношение к Шекспиру - в этот день в 1616 году великий поэт и драматург, из-под чьего пера вышли «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский» и «Король Лир», ушел из жизни.

Кроме того, 23 апреля родились писатели Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс и Мануэль Мехиа Вальехо, а также скончались Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега.

У праздника чтения есть традиция - каждый год начиная с 2001-го очередному городу присваивается звание Всемирной столицы книги. Его уже удостаивались Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Нью-Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Афины (Греция) и другие.

В этот день проходят книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений классиков мировой литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.

В Испании 23 апреля отмечают День влюбленных, а в Турции - День детей.

23 апреля известно в истории рядом знаменательных событий. В 1348 году в этот день был учрежден орден Подвязки - высшая награда Великобритании, в 1836-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник», а в 1907-м Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.

В народном календаре сегодня Терентий Маревный. Наши предки говорили, что на Терентия дорога рушится, кругом грязь - ни проехать ни пройти.

Если в этот день солнце при восходе было в мареве, дымке, ждали урожайного года.

Именины отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.

В этот день, кроме упомянутых выше писателей, родились известные деятели искусств: итальянская балерина Мария Тальони, композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев и живописец-пейзажист Уильям Тернер.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это день освоения новых знаний и проявления умственных способностей. Также сегодня хорошее время для стрижки, но только если вы сами настроены позитивно, а ваш мастер молод и энергичен.