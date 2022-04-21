22 апреля - Международный день Матери-Земли

21.04.2022 | 14:51

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам планеты.

Впервые этот праздник отметили в США в 1970 году. Спустя 20 лет День Матери-Земли стал международным. Россия присоединилась в 1992 году.

С 2009-го праздник проводится под эгидой ООН. Термин «Мать-Земля» понятен для граждан разных государств и показывает связи между планетой и человеком. В этот день ученые обсуждают глобальные экологические проблемы, а во многих странах проходят разнообразные акции: закрытие автомобильного движения на оживленных улицах, уборка территорий и посадка деревьев.

В истории 22 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1370 году была заложена крепость Бастилия, в 1838-м первый пароход, пересекший Атлантический океан без остановки, бросил якорь в бухте американского штата Нью-Джерси, а в 1864-м в США началась чеканка бронзовых монет достоинством 1 и 2 цента.

В народном календаре 22 апреля - Вадим Ключник. На него на Руси народ чистил родники. После водой из источников умывались и пили ее: считалось, что это способствует укреплению здоровья.

Именины отмечают Вадим, Гавриил и Марфа.

В этот день родились политик и революционер Владимир Ленин, немецкий философ Иммануил Кант, американский физик, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, писатели Владимир Набоков и Иван Ефремов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день лучше провести активно. Это время подвигов и покорения вершин.