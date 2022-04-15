16 апреля - Международный день цирка

15.04.2022 | 15:13

16 апреля отмечается Международный день цирка. Это искусство любят и дети, и взрослые. Правда, в последние годы в Пензе работали лишь коллективы шапито, ведь новое здание цирка до сих пор не достроено. Весь город ждет его открытия с нетерпением.

16 апреля - день рождения звания Героя Советского Союза. Именно в этот день в 1934 году постановлением ЦИК СССР была учреждена высшая степень отличия за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

В том же году первыми Героями Советского Союза стали семь летчиков: А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов и И. Доронин. Они эвакуировали из ледового лагеря на материк терпевших бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин».

Всего же за годы существования СССР звание Героя Советского Союза получили свыше 12,7 тысячи человек. Большей части их награда была присуждена в период Великой Отечественной войны.

Героями Советского Союза стали более 260 человек, связанных с Пензой, около 150 из них - в годы войны.

Последний Герой Советского Союза, проживавший в Пензенской области (в рабочем поселке Сура Никольского района), скончался в 2013 году. Это был командир пулеметного взвода 312-го гвардейского стрелкового полка Петр Андреевич Нестеров. На его доме установили мемориальную доску.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса. Он посвящен не вокальным способностям человека, как кажется на первый взгляд, а голосу как феномену и его роли в жизни каждого из нас. Ведь голос - это дар, позволяющий людям общаться, делиться эмоциями и чувствами.

В этот день проводятся мероприятия с участием врачей, занимающихся профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата: фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов.

16 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797-м Павел I провозгласил указ об ограничении барщины, а в 2004-м на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли новый огромный колокол вместо тех, что в 1930 году были сброшены с колокольни и уничтожены.

Кстати, он является вторым по величине после кремлевского Царь-колокола, который более чем в два раза тяжелее лаврского, но используется лишь в качестве исторического экспоната.

В народном календаре сегодня - Никита Водопол. Наши предки верили, что в этот день просыпается водяной, и старались его задобрить с помощью разных угощений. Так, рыболовы в этот день, чтобы их не покидала удача, выливали в реку масло.

Именины отмечает Никита.

В этот день родились французский романист и поэт, нобелевский лауреат Анатоль Франс, английский актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин, советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России Сергей Никоненко и немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер.

Полнолуние. Лунный календарь предупреждает, что сегодня легко поддаться безумной идее, которая не приведет ни к чему хорошему. Будьте аккуратнее.