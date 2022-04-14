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15 апреля культурно отдохнем

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15 апреля свой праздник отмечают деятели сферы, без которой невозможна человеческая цивилизация, - сегодня Международный день культуры. Дата выбрана не случайно: 15 апреля 1935-го был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Среди профессионалов он известен как «Пакт Рериха».

В этот день открываются выставки, экспозиции, устраиваются акции. Чаще всего музеи или галереи проводят специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам культурного наследия.

15 апреля во многих странах мира также отмечают День экологических знаний. Основная цель праздника - информирование общественности о состоянии окружающей среды, развитие экологической культуры. В России сегодня День защиты от экологической опасности.

Еще один праздник, который приходится на 15 апреля, - День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ. В современных условиях она имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает комплексное поражение врага и защиту от высокоточного оружия.

В истории 15 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1834 году по высочайшему повелению был закрыт энциклопедический журнал «Московский телеграф». В 1912-м в Атлантическом океане, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), затонул пассажирский лайнер «Титаник». В катастрофе погибли 1,5 тысячи человек, спаслись всего 700.

15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс мира». В нем принимали участие 30 девушек, победила шведка Кики Хааконсон.

В народном календаре сегодня Бесхлебица: запасы зерна к этому времени заканчивались, его приходилось экономить.

Также день носит название Тит Ледолом, ведь к этому времени окончательно вскрываются реки и водоемы. Наши предки наблюдали за льдом: если он опускался на дно, готовились к сложному году, а если вода разольется - ждали хороших трав.

Именины 15 апреля отмечают Георгий, Григорий и Ефим.

15 апреля родились итальянский художник, ученый, изобретатель Леонардо да Винчи, швейцарский, немецкий и российский математик Леонард Эйлер, французский художник-пейзажист Теодор Руссо, русский поэт Николай Гумилев, советский химик Николай Семенов, советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Георгий Береговой, советский и российский писатель-фантаст Борис Стругацкий, итальянская актриса Клаудия Кардинале и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день сулит удачу в делах и любых начинаниях.

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