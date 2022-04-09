10 апреля пообщаемся с братьями и сестрами

09.04.2022 | 14:25

Если у вас есть брат или сестра, воспользуйтесь выходным днем и найдите время для общения с родственниками. Потому что сегодня, 10 апреля, в разных странах мира празднуют День братьев и сестер. В этот день принято дарить им подарки, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории в Англии был принят закон об авторском праве. В 1832-м в России были введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. А в 1981-м, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся Музей космонавтики.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Белла Ахмадулина, российский политический деятель Григорий Явлинский и американский актер Стивен Сигал.

В народном календаре 10 апреля - Иларион Выверни Оглобли. Наши предки подмечали, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинал таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Ил(л)ариона, Ильи, Николая, Саввы и Степана.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день активному и созидательному отдыху, направив энергию в позитивное русло.