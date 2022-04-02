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Не забудь!

3 апреля пригласим друзей на веселую вечеринку

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Сегодня, 3 апреля, самый подходящий день, чтобы вспомнить суперхит 60-х годов прошлого века: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат!». Потому что в первое апрельское воскресенье в России отмечается День геолога.

Примечательно, что первым государственным поисково-разведочным учреждением в стране стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807-м она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным учреждением Российской империи по этому профилю.

А еще сегодня есть отличный повод для того, чтобы собрать друзей и от души пообщаться, потому что 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. Это неофициальный праздник, но, несмотря на свой веселый характер, он был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать его появилась после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество.

Роман увидел свет в 1995 году, а уже в 1996-м в США отметили первый Всемирный день вечеринки. Девизом празднества стали слова «Вечеринка - это противоположность войны».

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1860 году в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс», в 1879-м София была провозглашена столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник. Этот день считался последним, когда можно было скатиться на санках с гор, а потом их убирали до лучших времен.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.

3 апреля родились писатель и сценарист Юрий Нагибин, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо, врач Валентин Дикуль, актеры Алек Болдуин и Эдди Мерфи.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день активным действиям - лень и расслабленность сегодня противопоказаны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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