Сетевое издание|18+|Вторник|29 мар 2022|01:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

29 марта - Тележный день: устройте транспорту техосмотр

Печать
Telegram

Сегодня, 29 марта, отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. В ведении этих людей вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции, а также защита прав военнослужащих.

В истории 29 марта известно несколькими знаменательными событиями. Так, в 1696 году Иссака Ньютона назначили на должность смотрителя Лондонского монетного двора. Он досконально изучил технологию чеканки, привел в порядок документооборот, переделал учет за последние 30 лет.

За несколько лет ему удалось поставить на новые рельсы всю финансовую систему и фактически провести в стране денежную реформу. Деятельность Ньютона помогла оздоровиться британской экономике и прекратить хождение фальшивок. А 29 марта 1940 года Банк Англии повторил успех Ньютона - выпустил бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки.

Также в этот день в 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в 1886-м был создан рецепт кока-колы, а в 1998 году в Лиссабоне открылся самый длинный мост Европы - Васко да Гама - общей протяженностью 17 185 метров.

В народном календаре сегодня Саввин (он же Тележный) день. Если вы автовладелец, то позаботьтесь о том, чтобы подготовить свою машину к теплым дням: смените резину, осмотрите подвеску, долейте тормозную жидкость. Ведь на Саввина крестьяне весь день посвящали телегам - осматривали и чинили их, укрепляли колеса, прилаживали оглобли. Последуйте их примеру!

Именины 29 марта отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

29 марта родились русский царь, отец Петра I Алексей Михайлович Романов (Тишайший), 10-й президент США Джон Тайлер, советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Говорухин, советский и российский эстрадный певец Владимир Пресняков - младший.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что из-за колебаний эмоционального фона возможны разногласия между близкими людьми.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте