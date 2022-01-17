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18 января - Крещенский сочельник

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Сегодня, 18 января, православные христиане отмечают Крещенский сочельник: весь вечер посвящен приготовлению к большому празднику, который называется Богоявление, или Крещение Господне.

Иоанново крещение воспринималось как очистительное омовение. Православные христиане понимают его как взятие на себя креста.

В этот день вода в храмах освящается по особому чину. Считается, что святая вода не портится, поэтому хранят ее не в холодильнике, а в красном углу - рядом с иконами. Принимается она натощак по одной ложечке.

Если человеку по весомым причинам не удастся прийти на службу, то он может в крещенскую ночь взять воду из обычного водоема. Она также будет обладать целительной силой, хотя святой такую воду считать нельзя.

Самый известный обряд праздника - купание в крестообразной проруби (иордани). Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно гулявшая по земле все Святки.

18 января произошло несколько важных исторических событий. В 1535 году был основан город Лима - будущая столица Перу, в 1825-м в Москве открылся Большой театр, а в 1901-м в Берлине - первое кабаре. В 1926 году состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин». А в 1964-м американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

18 января родились французский просветитель, правовед и философ Шарль Монтескьe, автор книг о Винни-Пухе Алан Милн, японский актер и кинорежиссер Такеши Китано, народный артист СССР Борис Бабочкин и советская, грузинская и российская певица Тамара Гвердцители.

В народном календаре 18 января - Голодный вечер. Люди постились перед праздником Крещения. Дозволялось есть только сочиво (блюдо из зерен, постная каша), овощные блины и медовые оладьи.

Именины сегодня отмечают Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, этот день подходит для встреч с друзьями, свиданий и знакомств.

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