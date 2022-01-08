9 января - Международный день хореографа

08.01.2022 | 15:32

9 января отмечается Международный день хореографа. Сегодня чествуют тех, кто бережно хранит и приумножает технику и пластику танцевального искусства, обучая будущих исполнителей.

Термин «хореография» вошел в обиход в XVIII веке и буквально переводится как «запись танца, пляски, хоровода».

В широком смысле под хореографией сегодня понимается все танцевальное искусство, включая балет. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или целой группы.

Других памятных дат или праздников в России сегодня нет, да и время новогоднего отдыха близится к концу. Впрочем, вполне вероятно, что для кого-то выход на любимую работу станет настоящим праздником.

Если же вы не относитесь к таким трудоголикам, это не повод лишать себя радости. Надо всего лишь присоединиться к японцам: 9 января в некоторых японских городах начинается трехдневное почитание Эбису - одного из семи богов счастья и удачи.

Эбису считается богом богатства, покровителем рыбаков и торговцев. Его лицо всегда лучится счастьем, а изображают его с удочкой в правой руке и с большим лещом под мышкой.

В день почитания все торговцы устраивают шествие по главной улице к храму, чтобы поклониться Эбису. А на улицах в это время идет бойкая торговля талисманами: сумками из рисовой соломки, барабанами, небольшими бамбуковыми грабельками «для загребания богатства». Чем больше талисманов будет в ассортименте торговой точки, тем оживленнее пойдет торговля и больше будет денег.

Кстати, именно с деньгами связан интересный исторический факт: 251 год назад, 9 января 1769 года, Екатерина II подписала Манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Если бы до сих пор мы пользовались монетами той эпохи, не хватило бы никаких сил, чтобы донести до дома даже небольшую зарплату: тысяча рублей медными монетами весила 62,5 пуда, для их перевозки требовалось две телеги. Следует отметить, что монетчики быстро научились переделывать 25-рублевые купюры в 75-рублевые. Последние пришлось отменить, а за подделку денег ввели смертную казнь.

9 января произошло еще несколько памятных событий. В 1792-м был заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1791 гг., в 1932-м в руинах Монте-Альбан (Мексика) обнаружили клад XIII века, принадлежавший цивилизации сапотеков, в 1951-м официально открылось здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а в 1969-м состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».

9 января родились российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества Фердинанд Врангель, русский врач-психиатр Петр Кащенко, чешский писатель и драматург Карел Чапек, французская писательница, идеолог феминистического движения Симона де Бовуар, 37-й президент США Ричард Никсон, советский кинорежиссер и сценарист Сергей Параджанов.

В народном календаре сегодня Степанов день. На Руси в этот день пастухи заключали договоры с крестьянами, имеющими скотину. Чествовали и лошадей - поили их из серебряной посуды (у кого она имелась), а по углам двора ставили осиновые колья, чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Именины 9 января отмечают Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня избегать случайных контактов и неожиданностей. День хорош для общения с близкими и родными людьми, в поддержке которых вы уверены. А вот шумных компаний лучше избегать.