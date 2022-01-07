Не забудь!

8 января поздравим акушеров

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Сегодня, 8 января, можно поздравить акушеров, которые помогают младенцам появиться на свет. Праздник неофициальный, но древний: предки называли его Бабьи каши и чествовали повивальных бабок, щедро угощая и одаривая их. Причем приходили с детьми, которых те приняли на свои руки и правильно спеленали (то есть «свили», отсюда и название «повитуха»). В этот же день к бабкам ходили будущие матери и молодые девушки, чтобы узнать женские секреты. А повитухи в ответ угощали гостей кашей.

Народный день Бабьих каш тесно связан с другим праздником, который отмечают православные христиане на следующий день после Рождества Христова, - Собором Пресвятой Богородицы. В этот день верующие с хвалебными и благодарственными песнями обращаются к Богоматери, которая родила Спасителя. 8 января начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до самого Крещения.

8 января в истории произошло несколько знаменательных событий. Именно в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вращается, в 1861-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света», в 1957-м 13-летний Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам, а в 1959-м Шарль де Голль - президентом Французской Республики.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил и Николай.

8 января родились первый русский чемпион по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин, русская и советская балерина Галина Уланова, советский поэт Ярослав Смеляков, американский певец и актер Элвис Пресли, британский певец Дэвид Боуи, советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует посвятить сегодняшний день отдыху, провести его в покое, завершить текущие дела и не начинать новых. Если все же придется чем-то заняться, положитесь на интуицию.

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