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30 декабря - День Республики Мадагаскар

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Сегодня, 30 декабря, россияне делают последние покупки к самому любимому и веселому празднику. Но на одном из островов в южном полушарии планеты веселятся не меньше, чем в северном в новогоднюю ночь: 30 декабря отмечается День Республики Мадагаскар.

Большинству пензенцев Мадагаскар известен по одноименному мультфильму. Между тем этот остров знаменит в первую очередь своей уникальной флорой и фауной: 90% здешних растений и животных не встречаются больше нигде на планете. Взять хотя бы фоссу - крупнейшего хищника Мадагаскара. Ее доисторические родственники были размером с оцелота и весили до 20 кг. Нынешняя фосса напоминает небольшую пуму, поэтому неудивительно, что это животное долгое время причисляли к семейству кошачьих. Но, как выяснилось со временем, его ближайшие родственники - мангусты.

Водятся на острове и уникальные грызуны, рептилии, рукокрылые (для тех, кто не знает, - летучие мыши), птицы и насекомые.

Символом Мадагаскара, конечно, является лемур. Правда, «венец природы» человек истребил всех крупных животных этого вида. А ведь вымерший гигантский лемур-ленивец был размером с гориллу, его масса превышала 200 кг. Сейчас же здесь водится множество более мелких лемуров. Один из самых крупных, индри, весит около 10 кг, а ночные лемурчики с огромными глазами - величиной меньше ладони.

Название столицы Республики Мадагаскар сложно произнести. Но если вы выучите его, то вам будут нестрашны и другие скороговорки. Называется этот город Антананариву (ударение на «и»).

30 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1916 году в Петербурге убили Григория Распутина. В 1927-м русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука, а в 1927-м в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена.

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, который долго оставался самым крупным государством мира по площади и вторым по экономической и военной мощи.

Сначала в СССР входили только Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

В последующие годы в состав СССР вошли Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская ССР.

К концу 1980-х между центром и республиками произошел раскол, и в 1990-м все они приняли декларации о государственном суверенитете. События, которые происходили в Москве в августе 1991 года, ускорили процесс распада Союза.

25 декабря президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, 26-го СССР перестал существовать.

В народном календаре сегодня Данилов день. На Руси особое внимание на него уделяли огню: хозяйка «печь топила, чтобы на два дня тепла хватило». Ночью люди разводили большие костры и приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Именины сегодня отмечают Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр и Сергей.

30 декабря - день, рекордный по появлению на свет глав государств и творческих личностей. Родились 10-й римский император Тит Флавий Веспасиан, Великий князь Московский Василий I и 23-й османский султан Ахмед III, а также английский писатель, поэт и новеллист, нобелевский лауреат Редьярд Киплинг, советский композитор, народный артист СССР Дмитрий Кабалевский и советский писатель, поэт Даниил Хармс.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести день спокойно, без излишней активности: почитать, погулять, посмотреть хороший фильм и набраться сил.

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