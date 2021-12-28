29 декабря - Международный день виолончели

28.12.2021 | 15:17

29 декабря отмечается Международный день виолончели. Этот музыкальный инструмент, похожий на скрипку и альт, но значительно превосходящий их по размерам, известен с первой половины XVI века.

День был выбран для празднования потому, что именно 29 декабря на свет появился знаменитый каталонский виолончелист, дирижер и композитор Пабло Казальс. Он считается не только выдающимся музыкантом, но и первым популяризатором виолончели как сольного инструмента.

Еще сегодня можно отметить годовщину появления в Москве легендарной «Аннушки» - трамвая «А».

Наверное, у многих любителей творчества Михаила Булгакова слова «Аннушка» и «трамвай» находятся в прочной ассоциации. Они действительно тесно связаны, но писатель лишь использовал имя, которым москвичи называли свой трамвайный маршрут с буквенным обозначением «А».

Он открылся 29 декабря 1911 года и проходил по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. Трамвай «Аннушка» был чрезвычайно популярен: про него слагали песни и стихи, в вагонах знакомились и даже назначали романтические свидания. Кстати, впоследствии в столице появились и другие маршруты с буквенным обозначением - «Б» («Букашка»), «В» («Верочка») и другие.

29 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1902 году в Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь», в 1927-м начала работу детская коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, в 1932-м в СССР установили почетное звание «Ворошиловский стрелок», а в 1977-м был создан отряд специального назначения «Витязь».

В этот день родились две легендарные женщины: в 1709 году - дочь Петра I российская императрица Елизавета Петровна, а в 1721-м - фаворитка короля Людовика XV маркиза де Помпадур. Также 29 декабря на свет появился один из создателей русского ампира Карл Росси.

В народном календаре 29 декабря - Агей Инесей. В этот день наши предки следили, каков будет иней. Если густой, то крестьяне ожидали теплых Святок. А вот морозное утро предвещало заморозки вплоть до Крещения.

Смотрели и на снег у заборов: если он лежал вплотную, лето ожидалось неурожайное.

Именины 29 декабря отмечают Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует завершить начатые дела, при этом спешка явно будет лишней. Распределите нагрузку равномерно.