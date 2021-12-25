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26 декабря начнем вручать подарки

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Сегодня, 26 декабря, можно начинать дарить родным и друзьям и коллегам новогодние презенты и сувениры. Так делают в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде, где сразу после Рождества отмечается День подарков.

В старину считалось, что в этот праздник нужно одарить деньгами и вещами людей низшего сословия, так как с равными по статусу подарками обменивались перед Рождеством. Но с течением времени праздник трансформировался: обычно в этот день устраиваются распродажи и многие вещи можно купить за полцены.

А еще 26 декабря отмечают свой День рождения войска ПВО, или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. Так что любой, кто отдавал долг Родине, охраняя ее небо, может с гордостью спеть о себе: «А он мужчина хоть куда, он служил в ПВО!».

В истории 26 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году был продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты, в 1812-м солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России, в 1825-м в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов, в 1898-м Пьер и Мария Кюри впервые получили радий, а в 2004-м на юг Азии обрушилось гигантское цунами.

26 декабря родились китайский государственный и политический деятель ХХ века Мао Цзэдун, народный артист РСФСР Михаил Боярский и американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих.

В народном календаре 26 декабря - Евстратиев день, который также называли Ведьмиными посиделками. В народе верили, что в этот день ведьмы собираются вместе и составляют заговор против солнца. На Евстратия нельзя было оставлять на крыльце веник, поскольку нечистая сила могла его утащить, поднять буран и замести светило.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет день неблагоприятным для начала любых серьезных и крупных дел.

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Источник — фото pixabay.com
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