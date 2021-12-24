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25 декабря - Рождество у западных христиан

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25 декабря католики, некоторые православные, а также лютеране и представители других протестантских конфессий отмечают Рождество.

Считается, что христиане стали праздновать Рождество в IV веке. В XIII веке в храмах было принято выставлять для поклонения ясли с фигуркой младенца Иисуса. Со временем традицию начали соблюдать не только в церквях, но и в жилищах. Чаще всего люди изображали бытовые сценки, например, помещали рядом со святым семейством крестьян в национальных костюмах.

В праздновании Рождества сплетаются церковные и народные обычаи. Люди исполняли обряд колядования: дети и молодежь ходили по домам с песнями и добрыми пожеланиями, за что получали подарки - жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки и прочие угощения. Если хозяева оказывались скупыми, их высмеивали и грозили бедой.

Также важным элементом Рождества является обычай ставить дома ель и наряжать ее. Она символизировала райское дерево, богатое плодами. В современной России эта традиция связана с празднованием Нового года.

25 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1926 году наследный принц Хирохито стал императором Японии, в 1979-м началась Афганская война, а в 1991-м Михаил Горбачев объявил об уходе с поста Президента СССР.

В народном календаре сегодня Спиридон Солнцеворот. Считалось, что солнце в Спиридонов день надевает праздничный сарафан и на телеге уезжает в теплые страны.

На Спиридона запрещалось работать, поэтому крестьяне гадали о будущем плодородии. Если днем ветер менял направление, год должен был оказаться урожайным. Также в этот день проводили магические обряды: кормили кур из рукава зерном, втыкали серп в притолоку, а топор - в порог. Сила этих инструментов наполняла дом и защищала от нечистой силы.

Именины сегодня отмечает Александр.

25 декабря появились на свет американский предприниматель, основатель сети отелей Конрад Хилтон, американский писатель-эзотерик Карлос Кастанеда, советский и российский писатель-сатирик и сценарист Аркадий Хайт, американский гонщик, автоконструктор Луи Шевроле, советский и российский музыкант, автор песен, композитор, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев и британская поп-певица Дайдо.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что этот день прекрасно подходит для смены деятельности. Подумайте, в чем вы хороши, что приносит доход, и оттолкнитесь от этого.

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