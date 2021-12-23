24 декабря - сочельник у западных христиан

23.12.2021 | 15:33

24 декабря христиане празднуют сочельник - канун Рождества Христова.

Считается, что его название происходит от слова «сочиво». Это особая зерновая каша, которая обычно подается с медом и фруктами. Еще одна традиция - во время ужина обмениваться облатками (пластинками пресного хлеба с рисунком, символизирующими тело Христа).

В России 24 декабря отмечается День воинской славы. Он установлен в честь взятия в 1790 году русскими войсками крепости Измаил - цитадели турецкой армии на Дунае.

Две попытки захватить крепость после осады окончились неудачно. Тогда решено было взять ее штурмом. Александр Суворов, стараясь избежать жертв, направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости. Тот отказал: «Скорее небо обрушится на землю, а Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».

Тем не менее после девятичасового боя русские войска, уступавшие по численности гарнизону крепости, взяли Измаил. Эта победа способствовала быстрому и успешному окончанию войны с Турцией.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль, в 1865-м в США была создана тайная расистская организация «Ку-клукс-клан», в 1982-м совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», а в 1990-м принят закон «О собственности в РСФСР».

В народном календаре - Никонов день, названный так в память о преподобном Никоне Печерском. Предки говорили: Никон стоит у икон. В этот день они зажигали лампады и просили святого отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Считалось, что, пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

24 декабря родились польский поэт и деятель национально-освободительного движения Адам Мицкевич, английский писатель, автор более 80 детективных романов Джеймс Хедли Чейз, советский писатель и общественный деятель Александр Фадеев, народный артист России Леонид Филатов, эстрадный певец, народный артист Кабардино-Балкарии Дима Билан.

Именины сегодня отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр и Терентий.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь говорит: сегодня интересный и богатый на события день. Приготовьтесь покорять вершины, а энергетика суток сама даст вам силы на преодоление любых препятствий.