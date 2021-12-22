23 декабря - День дальней авиации

22.12.2021 | 15:43

Если вы любите художественную литературу, то сегодня, 23 декабря, подходящий день, чтобы взять в руки роман «Летающий слон» Бориса Акунина. В нем рассказывается о легендарном детище авиаконструктора Игоря Сикорского - самолете «Илья Муромец».

Этот тяжелый четырехмоторный бомбардировщик совершил свой первый полет 23 декабря 1913 года, а через год, 23 декабря 1914-го, по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. С тех пор 23 декабря в России празднуется День дальней авиации Военно-воздушных сил РФ.

23 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1917 году вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». В 1947-м американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор, а в СССР в том же году Президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января праздничным выходным днем. В 1986-м в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Андрей Сахаров.

В народном календаре 23 декабря отмечено как день Мины. На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Считалось, что этот святой помогает людям сберечь и укрепить зрение. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду от лжи.

23 декабря родились российский император Александр I, русский художник Карл Брюллов, режиссер Владимир Немирович-Данченко, актер театра и кино, режиссер Лев Дуров.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла и Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня опасный день, когда легко поддаться на провокацию и наломать дров. Держите себя в руках.