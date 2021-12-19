20 декабря - День чекиста

19.12.2021 | 08:12

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности, который в народе называют коротко Днем чекиста.

Профессиональный праздник учрежден в честь события, произошедшего 20 декабря 1917 года: в этот день была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым ее председателем стал Феликс Дзержинский.

В 1922 году ВЧК была преобразована в Главное политическое управление при НКВД - управление органами милиции и госбезопасности было передано одному ведомству. В 1941 году НКВД СССР был разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Народный комиссариат государственной безопасности, из которого после войны выросли МГБ, а затем и КГБ.

Сегодняшняя дата известна и как Международный день солидарности людей. По инициативе ООН он отмечается по всей планете, но всеобщим выходным не является.

20 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году вышел указ Петра I о переходе России на новое летоисчисление - каждый новый год стали отсчитывать не с 1 сентября, а с 1 января. В 1958-м на Лубянской площади в Москве был открыт памятник Феликсу Дзержинскому, простоявший 33 года. А в 2000-м парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

В народном календаре 20 декабря - Амвросимов день. На Руси с него начинали подготовку к Рождеству Христову, до которого больше не было никаких крупных праздников. «Амвросий праздники отбросил», - гласила поговорка.

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр и Сергей.

20 декабря появились на свет русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, израильский иллюзионист Ури Геллер и южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

Полнолуние, третья четверть. Лунный календарь утверждает, что сегодня тот самый день, когда можно подольше полежать в постели, погулять, почитать, отдохнуть от забот. День хорошо провести в неспешном ритме, в размышлениях о себе, жизни. Серьезные дела лучше отложить. В пищу рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием железа, например гранат.