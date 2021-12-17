18 декабря - День работников органов ЗАГС

17.12.2021 | 16:51

Сегодня, 18 декабря, в России отмечается День работников органов ЗАГС. Поздравления принимают люди, которые регистрируют рождение новых граждан страны, браки, разводы, смерть. Сегодня их ведомству исполняется 103 года.

В Пензенской области сотрудники загсов не только выдают необходимые свидетельства, но и проводят большую работу с жителями. Они поздравляют счастливые семьи с рождением детей на выписке из роддома, организуют праздники для юбиляров семейной жизни, регистрируют браки в обстановке с элементами национальных обычаев народов Сурского края, обучают граждан пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг - словом, не отрываются от народных масс.

Также 18 декабря отмечается День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Их задача - противостояние правонарушениям со стороны сотрудников, защита правоохранительных структур от криминала и коррупции.

Во всем мире 18 декабря известно как Международный день мигранта. По оценкам экспертов, каждый 35-й житель планеты - мигрант, поскольку живет и работает за пределами своей страны.

18 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1833 году был впервые публично исполнен гимн России «Боже, царя храни!», в 1865-м вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, которая отменила рабство, а в 1876-м в Петербурге прошла первая в России политическая демонстрация.

18 декабря родились открывший электрон английский физик Джозеф Джон Томсон, эрцгерцог Фердинанд, убийство которого стало поводом к началу Первой мировой войны, актер, клоун и телеведущий Юрий Никулин, автор, режиссер и ведущий передачи «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов, кинорежиссер Стивен Спилберг и актер Брэд Питт.

В народном календаре 18 декабря - Саввин день. В старину говорили, что Савва морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Люди верили, что в этот день тому, у кого есть лошадь, нельзя ругаться, иначе на зимней дороге может случиться беда. Кроме того, на Савву было принято не работать - считалось, что день лучше провести в молитвах и богоугодных разговорах.

Именины сегодня отмечают Геннадий, Захар, Илья и Сергей.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удача ждет всех, кто отправится в дорогу, будут удаваться любые начинания, работа принесет удовольствие.