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12 декабря - День Конституции России

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Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году Основной закон страны был принят на референдуме, а 25 декабря его текст опубликовала «Российская газета».

С 1994 года 12 декабря оказалось в числе «красных дней календаря» - государственных праздников. Однако в 2004-м после принятия Госдумой РФ поправок к трудовому кодексу День Конституции перестал быть выходным. В июле 2005-го праздник был причислен к памятным датам России.

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Пандемия COVID-19 вскрыла проблемы системы во многих странах. Масштабы кризиса подчеркнули острую необходимость в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В историю 12 декабря вошло решением Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году. Также в этот день в 1817 году в Москве состоялось открытие Манежа, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 2012-м начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, французский романист Гюстав Флобер, певец Фрэнк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры Леонид Быков и Виталий Соломин, артистка Клара Новикова.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказитель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду: ясное утро предвещало отсутствие осадков весь месяц, а метель грозила затянуться на целую неделю. В этот день у крестьян было принято счищать с крыш домов снег, причем ни в коем случае не лопатой, а веником или метлой.

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: в первой половине дня могут напомнить о себе нерешенные проблемы, а после обеда возможны подавленное настроение и склонность к конфликтам.

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Источник — фото pixabay.com
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