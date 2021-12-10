Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|11:22
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Не забудь!

10 декабря вспомним о правах людей и зверей

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Сегодня, 10 декабря, во всем мире отмечается День прав человека. В этот день в 1950 году Генеральная ассамблея ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека». Она включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав, не зависящих от расы и цвета кожи, пола и религии, политических убеждений и социального положения человека.

Также 10 декабря отмечается Международный день прав животных. Его учредили в 1998 году. Дата не случайно совпадает с Днем прав человека - это способ подчеркнуть, что все обитатели Земли имеют право на жизнь и защиту.

А знаете ли вы о существовании «Всеобщей декларации прав животного»? Она состоит из 10 статей и гласит, что каждое существо имеет право на жизнь без страданий и эксплуатации, а обязанность человека - заботиться о восстановлении исчезающих популяций и не допускать жестокого обращения с животными.

Также сегодня неформально отмечается Всемирный день футбола.

Известно 10 декабря и как День создания службы связи МВД России, которая появилась в 1949 году.

В Швеции 10 декабря ежегодно проходит церемония вручения Нобелевской премии. Она присуждается за выдающиеся исследования, изобретения, вклад в культуру и развитие общества. Награждение лауреатов проходит в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи премию в области защиты мира.

10 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1698 году Петр I учредил императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 1866-м Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…», характеризующее русский менталитет.

10 декабря родились британская графиня Августа Ада Кинг - математик и первая женщина-программист, русский поэт и прозаик Николай Некрасов, советский артист цирка, актер Михаил Румянцев (знаменитый Карандаш) и советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Тарасов.

В народном календаре сегодня Знамение - праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки всюду искали знаки того, чего ждать в будущем.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла и Яков.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует завязывать новые знакомства, строить планы на будущее и делать покупки.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

с Днем прав человека - это способ подчеркнуть, что все обитатели Земли имеют право на жизнь и защиту.

О каких правах животных может идти речь если их выращивают, режут и едят. Это глумление а не право на жизнь и защиту.

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