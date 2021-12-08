9 декабря - День Героев Отечества

08.12.2021 | 14:39

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена федеральным законом в начале 2007 года. Однако свою историю праздник ведет еще с XVIII века - тогда его отмечали как День георгиевских кавалеров.

В декабре 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца - знак отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Им было награждено более 10 тысяч человек, причем орденом первой (высшей) степени - всего 23, из которых лишь четверо (в том числе М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли) стали полными кавалерами.

После Октябрьской революции орден упразднили, а в 2000 году восстановили в качестве военной награды Российской Федерации.

Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Присоединившиеся к ней государства обязаны объявить уголовными преступлениями взятки, хищение средств из бюджетов, а также отмывание коррупционных доходов.

Также в этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ. На них возложена охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечение сохранности грузов и пожарной безопасности составов.

В истории 9 декабря известно тем, что в этот день в 1884 году Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки, в 1968-м изобретатель Дуглас Энгельбарт представил первую в мире компьютерную мышь, а в 1989-м было возобновлено издание общественно-политической газеты «Коммерсантъ».

В народном календаре сегодня Юрьев день. До царствования Бориса Годунова в этот день, а также за неделю до него и в течение недели после крестьяне могли перейти к другому землевладельцу. Память об этом осталась в выражении сожаления о потерянной свободе: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

До Юрьева дня нужно было раздать все долги, чтобы не прожить в должниках всю жизнь, и утеплить избу, чтобы в нее не проникал мороз.

Погоду в этот день предсказывали, слушая воду в колодцах. Если она была тихой, ждали спокойной зимы. Если по воде шла рябь, готовились к вьюге.

9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, русский анархист, историк и географ Петр Кропоткин, американский актер и режиссер Джон Малкович.

Именины 9 декабря отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, наступил очень мощный день, который подходит для воплощения в жизнь грандиозных планов и для начала серьезного пути. Люди сегодня настроены благосклонно.