6 декабря - День памяти Александра Невского

05.12.2021 | 08:22

6 декабря в России день рождения своей службы отмечают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД.

Борьба с распространением наркотиков связана с противодействием тем, кто занимается производством и сбытом запрещенных веществ. Задача противостоять таким злоумышленникам лежит на плечах правоохранительных органов, в системе которых есть специальные структуры, чья цель - контролировать незаконный оборот наркотиков.

Такие специальные подразделения в системе МВД РФ появились 6 декабря 1991 года. В то время данная служба была очень нужна, поскольку наркотрафик и число наркозависимых в стране стало увеличиваться и принимало угрожающие масштабы.

Также 6 декабря православные христиане вспоминают великого князя Александра Невского. Этот талантливый полководец и дипломат, мудрый и сильный правитель все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Церковь славит его за кроткое служение ближним и помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Примечательно, что 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, шло контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году 700-летие Ледового побоища на Чудском озере, которое выиграл князь, совпало с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья его имени. И по сегодняшний день в народе живет вера в то, что Александр Невский хранит северные и восточные границы Российского государства.

6 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб открыл остров Гаити, в 1590-м царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев день, в 1741-м в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

6 декабря появились на свет хирург-кардиолог Николай Амосов, актеры театра и кино Николай Баталов и Александр Балуев, режиссер и сценарист Владимир Наумов, писатель Сергей Залыгин, заслуженный артист РФ и государственный деятель Михаил Евдокимов.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. Наши предки устраивали гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим и Федор.

Сегодня новолуние. Лунный календарь рекомендует сегодня уделить время физическим нагрузкам, сходить в бассейн или спортзал. Также в этот день уместно будет проявить щедрость и доброту. Можно вспомнить девиз Рея Брэдбери «Передай добро по кругу» и, начав с себя, сделать подарки близким и друзьям. Мыслите позитивно и будьте доброжелательны, злость сегодня противопоказана.