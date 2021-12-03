4 декабря пишем письма Деду Морозу

Сегодня, 4 декабря, самое подходящее время, чтобы написать письмо Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают отправку корреспонденции с просьбами о долгожданном подарке, которая обязательно будет доставлена по адресу.
Каждый год только в России Дед Мороз получает более 400 000 писем - в резиденции волшебника в Великом Устюге даже есть отдельное здание для хранения посланий.
Работники сказочной почты отмечают, что желания детей с каждым годом становятся все дороже: это уже не конфеты, куклы и машинки, а чаще айфоны и планшеты.
Как считают психологи, верить в Деда Мороза детям полезно. Мысль о том, что чудеса возможны, - важный элемент защитного механизма психики.
4 декабря в России отмечается День информатики. В этот день в 1948 году комитет при Совете министров СССР зарегистрировал изобретение молодого инженера Башира Рамеева - цифровую ЭВМ.
Серийное производство вычислителей было организовано на пензенском заводе счетно-аналитических машин (САМ). Башира Рамеева назначили его главным конструктором. Первая ЭВМ была выпущена в областном центре в 1957 году.
А еще 4 декабря - Международный день банков. Интересно, что банковские работники отмечают свой праздник двумя днями ранее.
4 декабря стоит вспомнить и о том, что в этот день в 1946 году на московском заводе был собран первый «Москвич-400», который развивал скорость до 90 км/ч.
В народном календаре сегодня Введение. В этот день родители впервые привели в храм будущую Богоматерь Марию.
Считалось, что с этой поры наступает настоящая зима, которая проезжает по деревням и селам на тройке лошадей. На Руси начинались введенские ярмарки, где главными товарами были сани, полушубки и валенки.
Мороз и солнце на Введение сулили хороший урожай хлеба следующим летом.
4 декабря родились советский математик и астроном Яков Перельман, украинский и советский легкоатлет, олимпийский чемпион Сергей Бубка, народный артист СССР Николай Симонов, советский писатель и публицист Лазарь Лагин и австралийский оратор, проповедник Ник Вуйчич.
Новолуние. Лунный календарь называет этот день отличным для построения планов на будущее. Хорошо подумайте, прежде чем выбирать мечты, потому что они могут сбыться.
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