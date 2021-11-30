Не забудь!

1 декабря вспомним победы наших хоккеистов

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Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. На дворе Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К нему в регионе, как и во всей России, был приурочен ряд акций. В среду, 1 декабря, в соцсетях Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики запланировали онлайн-эфир, посвященный этой теме.

За 10 месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрировали 262 заразившихся. По состоянию на 1 ноября 2021 года в регионе проживает 4 178 ВИЧ-инфицированных.

Узнать свой ВИЧ-статус, пройти обследование бесплатно и конфиденциально (при желании - анонимно) можно в Центре профилактики и борьбы со СПИДом (г. Пенза, пр-т Победы, 122, тел. 8 (8412) 54-81-65). Центр работает в будни с 8:00 до 18:00 (обследование на ВИЧ-инфекцию - с 8:00 до 15:00).

1 декабря отмечают еще и День невролога. Не забудьте поздравить своих знакомых медиков с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году город Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день напрямую связан с интуицией. Доверьтесь своим чувствам при принятии решений. Возможно, сегодня вы справитесь с ситуацией, которая казалась безвыходной.

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