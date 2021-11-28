29 ноября - Киберпонедельник

28.11.2021 | 08:42

29 ноября наступил Киберпонедельник, иными словами время онлайн-распродаж в интернет-магазинах. Как и «черная пятница», он проводится в преддверии рождественских и новогодних праздников. Так что, если вы не успели или не захотели воспользоваться скидками в обычных магазинах, можно посетить виртуальные торговые платформы и купить желаемое.

Также 29 ноября считается днем рождения буквы Ё в русском алфавите. 237 лет назад, 29 ноября 1783 года, на заседании Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить сочетание букв io, которое обозначало один звук, новым знаком. Идею поддержали поэт и академик Гаврила Державин и писатель Денис Фонвизин.

Дашкова горячо отстаивала важность употребления этого знака на письме и была права, ведь необязательность приводит к ошибкам в произношении и искажению смысла: осел - осёл, небо - нёбо.

В истории этот день также известен тем, что в 1870 году отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии Николай Пржевальский. В 1899 году был основан футбольный клуб «Барселона», в 1924-м - создано Всероссийское общество охраны природы.

29 ноября родились автор «Маленького Мука» Вильгельм Гауф, французский психиатр Жан-Мартен Шарко, английский ученый-электротехник Джон Флеминг, советский писатель, автор бестселлера «Белый Бим Черное ухо» Гавриил Троепольский и актер Евгений Миронов.

В народном календаре 29 ноября - Матвеев день. Наши предки примечали: если на Матвея идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.

В этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Еда была постной, но люди собирались вместе не ради угощения, а чтобы вести задушевные беседы.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня избегать перенапряжения, делать все неторопливо. Активные действия не принесут желаемого результата. День сегодня лучше провести в уединении и размышлениях. День подходит для лечебного голодания и процедур, укрепляющих здоровье.