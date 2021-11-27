28 ноября выразим любовь и благодарность мамам

27.11.2021 | 13:25

Сегодня, 28 ноября, в последнее воскресенье месяца, в России празднуется День матери. Обязательно скажите самому дорогому на свете человеку о том, как вы ее любите и как благодарны за все, что мама для вас сделала.

Этот праздник с каждым годом становится все популярнее, к нему приурочивают различные акции и чествования. В этот день по всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь детям.

28 ноября отмечается Всемирный день сострадания. В его основе лежит религиозный принцип ахимсы - непричинения вреда всему живому (людям, животным, растениям). Праздник учредили в 2012 году по инициативе индийского поэта, журналиста и общественного деятеля Притиша Нанди. Организаторы призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

У православных христиан 28 ноября - первый день Рождественского (Филиппова) поста. Продлится он 40 дней и закончится лишь в канун Рождества - в ночь с 6 на 7 января. Православие учит, что этот пост необходим верующим, чтобы войти в праздник с чистой душой, светлыми помыслами и укрепленным духом.

28 ноября в истории произошел ряд знаменательных событий. В 1365 году в центре Московского кремля был основан Чудов монастырь. В 1734-м при отливке Царь-колокола вышли из строя две литейные печи. А в 1943-м в Тегеране открылась конференция «Большой тройки»: за стол переговоров сели Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

В народном календаре 28 ноября - Гурьев день. Считалось, что зима показывает свой характер: может разыграться метель или неожиданно повалить снег, воет сильный северный ветер, погода меняется непредсказуемо. Наши предки верили, что в Гурьев день нечистая сила, которая живет в конюшнях и амбарах, покидает села до самых Святок.

Именины сегодня отмечают Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон и Филипп.

В этот день родились немецкий философ Фридрих Энгельс, русский поэт Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг, советский филолог, академик Дмитрий Лихачев и советский писатель, поэт Константин Симонов, народный артист России Зиновий Высоковский.

Уходящая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня противопоказано давление на собеседника, а уж тем паче грубые шутки.