Не забудь!

24 сентября - Международный день караванщика

Печать

24 сентября Международный день караванщика. Это профессиональный праздник участников транспортных колонн и судовых караванов, можно поздравлять дальнобойщиков и команды торговых судов.

Также 24 сентября с 2016 года является Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Православные христиане сегодня празднуют день памяти преподобного Силуана Афонского.

В истории 24 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1957-м в Литл-Роке армия США разогнала многотысячную толпу горожан, которые окружили среднюю школу и не пускали туда девятерых темнокожих учеников.

В 1960 году в этот день в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец. А в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября Федорины вечерки, наши предки отмечали третью встречу осени. В это время обычно шли дожди и было слякотно. Крестьяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали ульи в омшаник. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали капусту на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель карданного вала Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (его знаменитые романы - «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985 гг.) Константин Черненко, а также советская и российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня относиться к окружающим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Отложите важные дела и постарайтесь в этот день отдохнуть.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте