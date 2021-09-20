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21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

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21 сентября объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным днем мира. Праздник призван укрепить идеалы мира среди народов, населяющих планету. Это день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

В нашей стране 21 сентября отмечают День воинской славы России и вспоминают победу русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над татаро-монголами в Куликовской битве. Историческое событие, ослабившее Золотую Орду и ускорившее ее распад, произошло в 1380 году.

Сегодня также отмечается Всемирный день русского единения. Этот неофициальный праздник существует с 2010 года, его знают и считают своим представители русской диаспоры и любители русской культуры в разных странах.

Символом Всемирного дня русского единения является береза.

Православные 21 сентября отмечают большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Он был установлен в IV веке. Это первый двунадесятый праздник церковного года, начинавшегося в допетровские времена 1 сентября. Католики отметили Рождество Божией Матери 8 сентября.

В этот день произошло несколько памятных исторических событий. В 1051 году состоялось освящение Софийского собора - первой и важнейшей святыни Великого Новгорода, в 1799-м начался знаменитый переход армии А. В. Суворова через Альпы, а в 1937-м в свет вышла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

В народном календаре 21 сентября - Оспожинки. В этот день к недавно сыгравшей свадьбу паре приходили родственники. Молодая потчевала гостей вкусным обедом и дарила родителям круглые пироги, а ее муж показывал хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.

По этому дню судили обо всей осени. При хорошей погоде наши предки ждали ясной поры.

21 сентября родились проповедник Джироламо Савонарола, фантаст Герберт Уэллс, народный артист СССР Зиновий Гердт, второй мэр Москвы Юрий Лужков, народная артистка России Ольга Остроумова и американский писатель Стивен Кинг.

Именины сегодня отмечают Георгий, Иван и Мария.

Сегодня полнолуние. Согласно лунному календарю, в этот день человек рискует поддаться искушениям и нажить себе много проблем, особенно в финансовом плане. Действуйте аккуратно. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции.

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