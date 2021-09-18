19 сентября поздравим работников лесного хозяйства и оружейников

18.09.2021 | 11:16

Если сегодня, 19 сентября, вы решите провести выходной на тихой охоте или просто побродить по лесу, не забудьте мысленно сказать спасибо людям, которые сохраняют красоту природы. Потому что в третье воскресенье сентября поздравления с профессиональным праздником принимают труженики лесного хозяйства.

Кстати, День работников леса отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии, на Украине.

Подсчитано, что леса занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

9 сентября в России отмечается День оружейника. Этот профессиональный праздник появился в 2010 году благодаря создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

Во время визита Владимира Путина, в то время занимавшего пост председателя российского правительства, на оборонное предприятие «Ижмаш» Михаил Тимофеевич обратился к нему с просьбой учредить День российского оружейника. Была выбрана дата, когда православная церковь чтит покровителя небесного воинства архангела Михаила.

Пользователи интернета сегодня отмечают день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил ставить подряд двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в набранном на экране тексте. Более чем за 30 лет существования популярность смайлика нисколько не уменьшилась. Теперь без него невозможно представить неформальное электронное общение.

19 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1648 году Блез Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления, в 1888-м в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, а в 1990-м во Всемирной паутине был зарегистрирован первый отечественный домен .su - национальный домен верхнего уровня для СССР.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси устраивали сходки, где решали семейные и соседские дела и нередко переговоры заканчивались ссорами. А затем затевали пиры, где мирились, причем для стола каждый готовил свое блюдо. Работать в этот день было нельзя - считалось, что бог накажет. Зато наблюдали, как падают листья с осины: если вверх внешней стороной - к холодной зиме, если внутренней - к теплой.

Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.

19 сентября родились народная артистка СССР Вера Пашенная, английский романист и нобелевский лауреат Уильям Голдинг, российский писатель Виктор Ерофеев и российский борец, многократный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для общения, творчества, получения новой информации.