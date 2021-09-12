13 сентября - День программиста

12.09.2021 | 08:42

В понедельник, 13 сентября, вы можете поздравить своих знакомых айтишников с Днем программиста, так как в России сегодня их профессиональный праздник.

День программиста установлен в РФ в 2009 году. Этот официальный праздник всегда отмечают на 256-й день года. Даже в данной традиции есть своя математическая закономерность. Число 256 выбрали из-за того, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Кроме того, 256 - это максимальная целая степень числа 2, не превышающая количества дней в году (365 или 366).

13 сентября будет хорошей идеей посетить парикмахерскую и необязательно для того, чтобы сделать стрижку или прическу. Просто в этот день в России отмечается День парикмахера. Не пожалейте для вашего мастера теплых слов в его праздник!

Также в народном календаре 13 сентября называли Куприяновым днем. На Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды: репу, морковь, свеклу, картофель.

Наши предки говорили, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, куда отправляться и каким путем. Иными словами, у птиц проходило некое собрание, совет. Отсюда и другое название праздника - Журавлиное вече.

В историю 13 сентября вошло тем, что в этот день в 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Правда, его чистую формулу выделили только в 1938-м - заслуга Говарда Флори и Эрнста Чейна из Оксфордского университета.

Именинники сегодня Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон и Михаил.

В этот день родились Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, американская актриса Жаклин Биссет, российский автор и исполнитель Александр Розенбаум, журналист и основатель холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик и российский программист, предприниматель, один из основателей «Яндекса» Илья Сегалович.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует отказаться от куриных яиц и мяса и беречься от простуды. Сегодня не стоит скупиться на комплименты и добрые пожелания родным и друзьям. Ложь и лукавство могут выйти боком, поэтому лучше или молчать, или говорить правду.